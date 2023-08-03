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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع بعد بيانات أميركية

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الخميس 3 أغسطس بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو تموز لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.
              
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو تموز المسجل في الجلسة الماضية.
              
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار.
              
وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات رويترز بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.
              
وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
              
وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1237.19 دولار للأونصة.       

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