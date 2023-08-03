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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعلان موعد الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا موعد إقامة الدورة ال ٢٥ للمهرجان في الفترة من ٢٨ فبراير حتي ٥ مارس ٢٠٢٤.

ومن المقرر الإعلان قريبآ عن بدء إستقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان.

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يذكر ان مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١

وكانت قد أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قراراً بتولي الناقد السينمائي "عصام زكريا" رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٥.

ويأتي ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به المونتيرة منار حسني ، رئيس المركز القومي للسينما  لمعالي وزيرة الثقافة بالإستعانة بالناقد عصام زكريا لرئاسة المهرجان والاستفادة من خبراته السابقة بالمهرجان ، وذلك لما قدمة من دورات ناجحة في تاريخ المهرجان ، حيث ترأس كل من الدورة الـ ١٩ ، ال ٢٠ ،ال ٢١، ال ٢٢ والدورة ٢٤ للمهرجان والتي أقيمت في ١٤ مارس الماضي.

 

 

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