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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهاجم.. محلل: كولر يوجه رسالة مهمة منذ اليوم الأول بالأهلي

كولر
كولر

أكد الكابتن مصطفى مدحت، محلل الأداء، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي، كولر، عندما انضم لـ الأهلي بالعام الماضي، كان بعد انتهاء الصفقات، وأن كولر كان يريد مهاجما منذ اليوم الأول ولكن حتى الآن لم يتم.

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وقال محلل الأداء، خلال حواره على قناة “دي إم سي”، إن كولر منتظر المهاجم، وإنه قدم الشكر لـ بعض اللاعبين، وهناك تعاقدات، لتقوية فريق الأهلي، معلقًا: "كولر استغنى عن أيمن أشرف وسافيو البرازيلي".


وأضاف أن المدير الفني يكون محدد له عدد من اللاعبين، ولذلك تم الاستغناء عن بعض اللاعبين، والأهلي يبحث عن نجوم جديدة.

وكشف أن هناك ثلاثة نجوم سيعودون لـ الأهلي وهم كريم نيدفيد، وعمار حمدي، وصلاح محسن.
 

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