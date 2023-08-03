شكلي هطبخ في البيت.. إصابة مطربة بتسمم من وجبة دليفري|تفاصيل

أعلنت الفنانة النوبية مرام ، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “ إنستجرام ” ، عن اصابتها بالتسمم .

وعلقت مرام على صورة نشرتها من المستشفي قائلة : أول ما رجعنا من المطار أول إمبارح، طلبنا أكل وبعدها بكام ساعة إحنا الاتنين تعبنا بشكل بشع كانت ليلة سيئة جدًا.

وتابعت “ مرام ” قائلة : بعد 24 ساعة قررنا نروح المستشفى، لما لاقينا نفسنا مش بنتحسن، وبعد شوية أدوية ومحاليل صاحيين النهارده أحسن، لكن لسة مش قادرين نتحرك الحمد لله.. بس شكلها كده مافيش أكل من برا تاني وهبتدي أطبخ ولا إيه.

محمد عبد الجواد

وكان قد أعلن الفنان مفيد عاشور خضوع الفنان محمد عبد الجواد لعملية جراحية بالقلب مساء أمس.

وكتب الفنان مفيد عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" سلامتك ياصديق العمر، أجرى اليوم الصديق الفنان محمد عبد الجواد عمليه تركيب دعامتين بالقلب ، سلامتك وسلامة قلبك ياصاحب أطيب قلب ، دعواتكم بالشفاء العاجل".