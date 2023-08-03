تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة و160 سيارة.

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنة و 71 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 328 شاحنة و 89 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن 200 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين اللوتس و SEA WAVE .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .

