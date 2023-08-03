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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة و160 سيارة.

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنة و 71 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 328 شاحنة و 89 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارتين امل والقاهرة  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن 200 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين اللوتس و  SEA WAVE .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .
 

الع العبار الصادرات ألف الم المر الواردات أمل بار بريد بضائع بوسيدون بين بوسي ة الصادرات إلى أمي بحر بورتو بورتوفيق

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