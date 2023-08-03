الحكومة لا تثق بشعبها.. مرشح لرئاسة أمريكا يعلق على التهم الموجهة لترامب

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، في تعليقه على التهم الموجهة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية لا تثق بشعبها في اختيار القادة.

وكتب راماسوامي، عبر موقع “إكس”، تويتر سابقا : "ثلاثة تهم يفترض أنها مستقلة في نفس الوقت في خضم الانتخابات الرئاسية.. هذا لأن الحكومة لا تثق في اختيار الشعب لقادته".

وأضاف: “تعيش الدول عصر الأكاذيب النبيلة تكذب فيه الحكومة على مواطنيها، معتقدة أن الناس لن يكونوا قادرين على تحمل الحقيقة".

وأوضح أنه “قدم في وقت سابق من هذا الأسبوع طلبًا لمعرفة ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمدعي العام ميريك جارلاند للمدعي العام الأمريكي جاك سميث للقيام به في القضية المرفوعة ضد ترامب المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول”.

وأضاف أن "سبب عدم ثقة الناس في الحكومة هو أن الحكومة لا تثق في الشعب".