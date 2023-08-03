ضعيفة وسلبية.. وزير الخارجية الفلسطيني ينتقد الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن

هاجم وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الخميس، إدارة بايدن ووصفها بأنها ضعيفة وسلبية في الشرق الأوسط، وذلك مع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقدين.

عكست تعليقات، رياض المالكي، وفقا لما نشرتها الأسوشيتد برس، إحباط الفلسطينيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي نال استحسان الفلسطينيين في البداية عندما رفض موقف إدارة ترامب المؤيد لإسرائيل بلا خجل. لكن بايدن لم يفعل الكثير حتى الآن لمتابعة هذه الرؤية.

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، لأعضاء جمعية الصحافة الأجنبية، وهي منظمة تمثل وسائل الإعلام الدولية في الأراضي الفلسطينية، "أنا محبط". "يبدو أن بايدن أراد تغيير جميع السياسات التي اتخذها ترامب، ولكن ليس تلك التي تتعلق بفلسطين.

تواجه السلطة الفلسطينية، بضغط من حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، ما يقول المحللون إنه قد يكون أكبر تهديد لوجودها.

قال المالكي إن إدارة بايدن تتكلم بشكل متواضع بشأن توسيع المستوطنات اليهودية وتصعيد الغارات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي قتلت عددًا متزايدًا من الفلسطينيين والانتهاكات اليومية للاحتلال الإسرائيلي المفتوح.

انتقد أيضًا فشل بايدن في التراجع عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب والتي رأى الفلسطينيون أنها تقوض سعيهم لإقامة دولة. وقال: "لدينا إدارة أمريكية ضعيفة عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

لم تعيد الولايات المتحدة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، والتي كانت مغلقة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ولا تزال البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن مغلقة أيضًا في عهد ترامب. كما لم تلغ وزارة الخارجية الأمريكية قرار إدارة ترامب لمنح الشرعية للمستوطنات الإسرائيلية أو عكس السياسات الأخرى التي خالفت المواقف الأمريكية طويلة الأمد بشأن القدس.

قال المالكي: "أعدنا التواصل مع الإدارة على أمل أن تكون لديهم القوة والشجاعة للمضي قدمًا". لكنهم لم يفعلوا."

أقر المالكي بأنه ليس لديه أمل في استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة في ظل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف، والذي يضم قادة مستوطنين يهود متشددين معادون علنا للسلطة الفلسطينية.

قال إنه في ظل غياب المحاولات الأمريكية للعب دور صانع سلام في المنطقة ، فقد فكر الفلسطينيون في إشراك الصين كقوة دبلوماسية بديلة على المسرح العالمي.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين في وقت سابق من هذا الصيف لمناقشة السعي إلى حل الدولتين للصراع.

"إذا حدثت محادثات سلام في المستقبل، وهو ما أشك فيه، فلماذا لا تشمل الصين؟" وفقا لما نص عليه المالكي الذي أضاف، "الصين تعطي إشارات بأنهم يريدون المساعدة."