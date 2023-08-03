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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: نجاح جراحة لاستئصال الغدد الجار درقية لطفل يعاني من فشل كلوي

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحة لاستئصال الغدد الجار درقية لطفل يعاني من فشل كلوي مزمن، وذلك لأول مرة لطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة في بيان لها، تمت العملية بالتعاون بين الفرق الطبية بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأوضحت أن العملية تم إجرائها لطفل لم يتخطى وزنه 20 كجم ويبلغ من العمر 14عاما حيث كان يعاني من فشل كلوي مزمن منذ ثلاث سنوات وتتم إعاشته على جلسات الغسيل الكلوي المستمر ثلاث مرات اسبوعياً، وكان يعاني من حدوث ارتجاع بولي على الكليتين وارتفاع شديد ومستمر بهرمون الغدة الجار درقية، وكان لا يستجيب لمختلف العلاجات التي يتلقاها مما استلزم استئصال الغدد الجار درقية كخطوة تمهيدية لبدء إجراءات تحضير زرع الكُلى للطفل.  

وتابع البيان: تم تنسيق إجراء الجراحة عن طريق أطباء الجراحة والكُلى والأطفال والتخدير بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي، بإشراف د. هان زادا المغربي، استشاري أمراض وزراعة الكُلى بمجمع الشفاء الطبي، د. محمود الزعبلاوي، طبيب مقيم أمراض الكُلى بمجمع الشفاء الطبي، فيما تم إجراء الجراحة بنجاح على يد كل من د. محمد حلمي المعداوي، استشاري الجراحة العامة، د. محمود عمار، اخصائي جراحة الأورام، وبمشاركة د. محمود دراز، استشاري التخدير بمستشفى النصر التخصصي، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بعمليات مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد «م. سارة فياض، م. سلمى الكاشف» بينما تم ملاحظة الطفل بالعناية المركزة تحت إشراف د.نسرين حندوقة، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى النصر التخصصي، واستكمال تلقي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى على يد فريق أطباء الأطفال بمستشفى النصر مع المتابعة الدورية من أطباء الكلى والجراحة بمجمع الشفاء الطبى واستكمال الطفل للغسيل الكلوي بمستشفى النصر من خلال الفريق الطبي المكون من د. فاطمة عوض، د. محمد نوفل، د.ةدينا مجدى، وبإشراف د أحمد صبرى مشرف وحدات الكلى بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشار بيان الهيئة أن محافظة بورسعيد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل، وانطلقت بها المنظومة منذ أربعة أعوام، وأثبتت نجاح تطبيقها بالمحافظة حيث وصل معدل رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 94%، مشيرًا إلى إجراء 127 ألف عملية وتدخل جراحي بالمحافظة تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ودقيقة ومتقدمة وذات مهارة بالإضافة إلى العمليات الصغرى ومتوسطة الحدة ، على مدار السنوات الأربع.

منوهًا، عن استحداث العديد من الحزم الطبية والعلاجية منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019،  حي تم استحداث العديد من الخدمات التي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، كجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال واستحداث تقنية الـPet CT، و عمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB  و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، فيما تم استحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المحافظة.

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