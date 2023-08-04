لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

تعمل شركة جوجل Google، على طرح بعض التحديثات الجديدة لمتصفح الويب كروم Chrome، والتي من شأنها أن تسهل العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تقوم بتنزيل مجموعة من الملفات أو مجرد تصفح الويب.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، زودت جوجل إصدار كروم للهواتف المحمول بميزة جديدة تعمل على تحسين عملية البحث، حيث أصبحت صفحة الويب الجديدة تعرض الآن فئة تسمى "عمليات البحث الشائعة" وأثناء الكتابة، ستظهر عشر توصيات مقابل التوصيات الست السابقة.

جوجل كروم تجلب تحديثات البحث المحسّن إلى الأجهزة المحمولة وتنزيلات سطح المكتب

وتظهر عمليات بحث جوجل الشائعة مباشرة داخل شريط العناوين، على هواتف أندرويد، وسيتمكن مستخدمو iOS من الوصول إلى هذه الميزة في وقت ما "في وقت لاحق من هذا العام".

ووفقا لـ جوجل، فإن اقتراحات البحث ذات الصلة ستظهر الآن في شريط العناوين لمستخدمي كروم موبايل على iOS و أندرويد عبر "المواقع المؤهلة"، على سبيل المثال، قد يقترح المتصفح عمليات بحث عن المطاعم المحلية أو مناطق الجذب السياحي عند البحث عن وجهات العطلات.

ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من ميزة Touch to Search في المتصفح للعثور على عمليات البحث ذات الصلة بالموضوعات المميزة، وسيعرض شريط عناوين بمتصفح كروم الآن 10 اقتراحات بحث لمستخدمي iOS بدلاً من الستة السابقة، وهي ميزة كانت متاحة بالفعل لمستخدمي أندرويد.

وكما تقدم جوجل ميزة أخرى توفر تجربة تنزيلات مُعاد تصميمها لمتصفح كروم لسطح المكتب عبر أنظمة التشغيل macOS و Windows و ChromeOS مما يسهل التفاعل مع الملفات التي تم تنزيلها مؤخرا.

ويوجد الآن في الجزء العلوي الأيمن من شريط عناوين كروم، ويتميز درج التنزيل الجديد بحلقة متحركة تعرض تقدم التنزيل وتفتح لفترة وجيزة عند الانتهاء قبل رفض نفسها تلقائيا للتصفح دون انقطاع.

وستدرج الدرج الجديد أيضا جميع الملفات التي قمت بتنزيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع الخيارات المدرجة مباشرةً في الدرج لفتح مجلد التنزيل ذي الصلة، أو إيقاف التنزيل مؤقتًا أو استئنافه، أو إعادة المحاولة، أو إلغاء التنزيل عبر المتصفح.