عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

كروم
كروم

تعمل شركة جوجل Google، على طرح بعض التحديثات الجديدة لمتصفح الويب كروم Chrome، والتي من شأنها أن تسهل العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تقوم بتنزيل مجموعة من الملفات أو مجرد تصفح الويب.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، زودت جوجل إصدار كروم للهواتف المحمول بميزة جديدة تعمل على تحسين عملية البحث، حيث أصبحت صفحة الويب الجديدة تعرض الآن فئة تسمى "عمليات البحث الشائعة" وأثناء الكتابة، ستظهر عشر توصيات مقابل التوصيات الست السابقة.

 

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

لو مش فاكر الباسورد.. كيفية استرداد حساب جوجل إذا نسيت كلمة المرور

 

جوجل كروم تجلب تحديثات البحث المحسّن إلى الأجهزة المحمولة وتنزيلات سطح المكتب

وتظهر عمليات بحث جوجل الشائعة مباشرة داخل شريط العناوين، على هواتف أندرويد، وسيتمكن مستخدمو iOS من الوصول إلى هذه الميزة في وقت ما "في وقت لاحق من هذا العام".

ووفقا لـ جوجل، فإن اقتراحات البحث ذات الصلة ستظهر الآن في شريط العناوين لمستخدمي كروم موبايل على iOS و أندرويد عبر "المواقع المؤهلة"، على سبيل المثال، قد يقترح المتصفح عمليات بحث عن المطاعم المحلية أو مناطق الجذب السياحي عند البحث عن وجهات العطلات.

ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من ميزة Touch to Search في المتصفح للعثور على عمليات البحث ذات الصلة بالموضوعات المميزة، وسيعرض شريط عناوين بمتصفح كروم الآن 10 اقتراحات بحث لمستخدمي iOS بدلاً من الستة السابقة، وهي ميزة كانت متاحة بالفعل لمستخدمي أندرويد.

وكما تقدم جوجل ميزة أخرى توفر تجربة تنزيلات مُعاد تصميمها لمتصفح كروم لسطح المكتب عبر أنظمة التشغيل macOS و Windows و ChromeOS مما يسهل التفاعل مع الملفات التي تم تنزيلها مؤخرا.

ويوجد الآن في الجزء العلوي الأيمن من شريط عناوين كروم، ويتميز درج التنزيل الجديد بحلقة متحركة تعرض تقدم التنزيل وتفتح لفترة وجيزة عند الانتهاء قبل رفض نفسها تلقائيا للتصفح دون انقطاع.

وستدرج الدرج الجديد أيضا جميع الملفات التي قمت بتنزيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع الخيارات المدرجة مباشرةً في الدرج لفتح مجلد التنزيل ذي الصلة، أو إيقاف التنزيل مؤقتًا أو استئنافه، أو إعادة المحاولة، أو إلغاء التنزيل عبر المتصفح.

جوجل جوجل كروم كروم بحث جوجل أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

لحصولها على 89% فى الثانوية العامة.. طالبة تنهي حياتها بالدقهلية

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

موضوعات متعلقة

انسى Grand Theft Auto 5.. أفضل 5 ألعاب جاتا للأندرويد لعام 2023

بـ7400 جنيه.. إنفينيكس تتحدى الكبار بأولى هواتفها للألعاب

OnePlus تطرح موبايل جديدا بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة

من غير ما تسجل الرقم.. شارك رمز واتساب السريع بهذه الطريقة

احذره.. هاكرز يستهدفون أندرويد بتطبيق دردشة شديد الخطورة

ودع الحر.. تكييف محمول تقدر تلبسه وأنت في الشارع

أرخص موبايلات أوبو Oppo هدية للثانوية العامة

نجم هواتف المستقبل.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الدول العربية

ترشيحاتنا

الشحات يستحق بطاقه صفراء |تعليق صادم من جريشه بشأن أداء حكم الأهلي والمصري

أفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت المبارك

النيابة العامة تكشف عن رأيها النهائي في مقتل طبيب الساحل

روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

بيان عاجل لروسيا بعد إطلاق سراح ترامب من المحكمة في قضية الكابيتول

دعاء للميت يوم الجمعة.. من الصدقات الجارية احرص عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ