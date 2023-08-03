مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: طالبنا بإلغاء إنذار الطاعة واستبدال لفظ النشوز

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الجلسة اليوم أكدت علي ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية تقنين الأسرة.

وتابعت نسرين البغدادي خلال حوارها بقناة الحياة: "طالبنا بالغاء الإنذار بالطاعة، كان هناك إجماع على استبدال لفظ النشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية لأن هذا اللفظ ينطبق على كلًا من المرأة والرجل.



أبرز ما تم التوافق عليه في ملف النفقة هو ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة والتوسع في وسائل إثبات الدخل الحقيقي وتعديل المادة الخاصة بحجز الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة في حالة الامتناع.