بإطلالة رياضية | بسمة داوود تستعرض رشاقتها في الجيم

حرصت الفنانة بسمة داوود، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور لها خلال إحدى جلسات التدريب الخاصة بها في صالة الجيم.

وظهرت بسمة فى الجيم بإطلالة رياضية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية تى شيرت ابيض وهوت شورت مع تسريحة شعر بسيطة لإبراز جمالها ورشاقتها.

وتتميز بسمة داوود برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر ان اخر اعمال بسمة داوود مسلسل "مشوار الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل وغناء الفنان عمر كمال.