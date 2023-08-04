عمرة مقبولة | نجم الأهلي السابق يسخر من خالد الغندور لهذا السبب

ودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "اتفرجتم علي الزمالك امام نجوم العالم و الاداء الرائع اللي كل السعوديين بيتكلموا عنه بعد المباراة" ليرد نجم الاهلي هشام حنفى قائلا "اللهم تقبل عمرة مقبولة ان شاء الله"



وتصدر فريق الشباب جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط يليه فى المرتبة الثانية فريق النصر السعودي برصيد 5 نقاط، فيما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية برصيد 4 نقاط، بينما تذيل فريق الاتحاد المنستيري ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية برصيد صفر من النقاط.

