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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: تغييرات أوسوريو التكتيكية أربكت لاعبي الزمالك

صدى البلد

أكد خالد جلال ، مدرب الزمالك الأسبق ، أن كثرة التغييرات التكتيكية أربكت لاعبي الفريق الأبيض في البطولة العربية.


وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك قام بتغيير طريقة اللعب بين مباراة الاتحاد المنستيري التونسي الأولى ومباراة الشباب السعودي بالجولة الثانية.

 

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خالد جلال يهاجم أوسوريو عقب وداع الزمالك للبطولة العربية

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وأضاف:" تغييرات أوسوريو تربك اللاعبين خاصة أنه يلعب بطريقة مختلفة من مباراة لأخرى".


وتابع:" الدليل على كلامي أحمد فتوح فهو رائع في خط الوسط ولكنه لا يقدم أفضل مستوياته في هذا المركز بعكس مركزه الأصلي كظهير أيسر".

إتحاد المنستيري التونسي الاتحاد المنستيري الزمالك الشباب السعودي خالد جلال

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