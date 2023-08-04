خالد جلال: تغييرات أوسوريو التكتيكية أربكت لاعبي الزمالك

أكد خالد جلال ، مدرب الزمالك الأسبق ، أن كثرة التغييرات التكتيكية أربكت لاعبي الفريق الأبيض في البطولة العربية.



وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك قام بتغيير طريقة اللعب بين مباراة الاتحاد المنستيري التونسي الأولى ومباراة الشباب السعودي بالجولة الثانية.



وأضاف:" تغييرات أوسوريو تربك اللاعبين خاصة أنه يلعب بطريقة مختلفة من مباراة لأخرى".



وتابع:" الدليل على كلامي أحمد فتوح فهو رائع في خط الوسط ولكنه لا يقدم أفضل مستوياته في هذا المركز بعكس مركزه الأصلي كظهير أيسر".