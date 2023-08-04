أساطير مع بعض .. نجم الزمالك يعلق على لقطة تبادل القمصان بين رونالدو وشيكابالا

علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق علي لقطة قيام محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد نادي الزمالك، بتبادل قميصه مع الدون كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عقب نهاية مباراة الفريقين في البطولة العربية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "صورة للتاريخ أساطير مع بعض".

وكان شيكا قد توجه إلى رونالدو عقب اللقاء وحرص على توجيه التحية له، وانتهى الحديث باستبدال القمصان الخاصة بالفريقين.

وودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما امس الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.