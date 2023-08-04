تعرف على مكاسب الزمالك بعد وداع البطولة العربية

ودع الزمالك منافسات البطولة العربية للأندية من مرحلة المجموعات بعدما تعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما أمس الخميس.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي تويتر "نادى الزمالك لعب 3 مباريات بكأس الملك سلمان للأندية 2023 و ودع البطولة من دور المجموعات وسيحصل على 84 ألف و 600 دولار يعنى المباراة الواحدة ب 28 ألف و 200 دولار".

وودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما امس الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.