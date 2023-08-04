بالمايوه .. زوجة نجم منتخب مصر تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شاركت ميناس زوجة محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة محمد زيدان، علي البحر اثناء قضاء عطلتها الصيفية بإطلالة جذابة مرتدية مايوه، وهوما جعل إطلالتها مميزة كشفت عن جمالها وأناقتها.

ورفعت شعرها الأشقر بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان التى تتلائم مع بشرتها وأحمر شفاه باللون الروز .

واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.