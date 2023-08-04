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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر جمال .. ياسمين صبرى تسحر القلوب بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها فى أحدث ظهور لها بإطلالة جذابه ولافتة.

ونشرت ياسمين صبري الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة متميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانًا باللون الأزرق اللامع مكشوف الكتفين، وبدت بتسريحة الضفيرة مما منحها مظهرًا جذابًا.

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول
سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ويضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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آخر أعمال ياسمين صبري إطلالة جذابة اعمال ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري باطلالة ملفته مكشوف الكتفين

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