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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عرض البحر.. سلاف فواخرجي تتألق بإطلالة صيفية

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة على مركب في عرض البحر، باطلالة صيفية جذابة خطفت قلوب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تستعد الفنانة سلاف فواخرجي للعودة إلى السينما من خلال فيلم “سلمى” مع المخرج جود سعيد ومن المقرر ان تبدا تصويره خلال الايام القليلة المقبلة.  

سلاف فواخرجي 

 وشاركت سلاف فواخرجي فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.


يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٣_١٤٣٠٠٨

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