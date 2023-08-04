بعد الخروج المبكر من البطولة العربية .. المثلوثي يؤدى مناسك العمرة

نشر حمزة المثلوثي لاعب نادى الزمالك صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يؤدى مناسك العمرة، مستغلا وجوده في السعودية بعد خرج الفريق من البطولة العربية.

وكتب حمزة علي الصور قائلا :" اللهم تقبل منا عمرتنا اللهم اغفرلنا ذنوبنا اللهم تب علينا وعافنا واعفو عنا ... اللهم تقبل دعائنا واغفرلنا وعافنا واعفو عنا يارحمن يارحيم 🕋 🤲🏻"

وودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.