بعد تصريحاته الأخيرة ضده.. علاء مرسي يرد على صديق عمره محمد هنيدي

حل الفنان علاء مرسي ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على نجوم إف إم.



وتطرقت إنجي علي، خلال حوارها مع علاء مرسي حول تصريحات هنيدي عنه فى برنامج حبر سري، والذى صرح فيها بأن علاء مرسي عصبي ومتهور.

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ورد علاء مرسي على هذه التصريحات موجها اللوم على مقدمة البرنامج أسما إبراهيم التى حاولت أن تستفز هنيدي، على حسب تعبيره، مؤكدا أن محمد هنيدي صديقه وعشرة عمره ولم يلتفت إلى هذه التصريحات التى هدفها الوقيعة بينهما.

علاء مرسي يكشف عن حلم عمره

كشف الفنان علاء مرسي عن رأيه في السوشيال ميديا ودورها في حياة الفنان، وذلك في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي على على محطة نجوم إف إم.

وتحدث علاء مرسي عن جمهوه على المواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" عندي جمهور على السوشيال ميديا رهيب، وبطلع تريند من حين لآخر رغم إني مش فعال على هذا العالم".

واستطرد قائلا:" الانتشار ده نابع من أعمالي والكوميكس التي تصنع على صوري، وصفحاتي تم توثيقها مؤخرا لوحدها دون أي مجهود مني أو سعي خاص".

وتحدث الفنان علاء مرسي عن موهبته الفنية قائلا: "أنا بحب أشتغل هذه الشغلانة ليس من أجل النجومية أو الفلوس، أنا في نعمة غير عادية ورجل مستور الحمد لله، وأنا واثق من الموهبة اللي ربنا منحها لي وأنا دائما أقول أنا عندي موهبة غير عادية".

وعن شخصية يتمنى تقديمها في السينما، قال علاء مرسي: «نفسي أعمل شخصية (الجوكر) وهذا حلمي، وعملته في مشهدين في تجربة مع المخرج أحمد الجندي كسروا الدنيا، وفيه صفحات على فيسبوك أخذوا اللقطات وعملوا تقييمات بيني وبين ممثلين أخرين قدموا الشخصية وحصلت على تقييم 80%، ثم بدأت أبحث عن شخصية الجوكر ودوافعه النفسية التي أوصلته لهذه المرحلة، لأن التمثيل علم لازم أبقى متطور فيه".

وأوضح علاء مرسي:" وجدت اسمي مذكورا ضمن الممثلين الذين قدموا هذه التجربة، وبالفعل سعيت أني أكتب سيناريو بالتعاون مع شباب كتاب لكي أصل لفكرهم، ومؤمن إن لكل زمن رؤيته وفكره، وللأسف منذ سنتين أعرض الفكرة على مخرجين كثيرين ولكن لم يتحمس أحد".