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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة خلال انقلاب سيارة في بنى سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف هانى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

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واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من  ريتاج مصطفي احمد  12 سنه  مصابه سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وشقيقتها تمنى 4 سنوات مصابة جرح قطعى بالجبهة ، وشقيقتها ترفيل 5 سنوات مصابه جروح وسحجات ،  
، هبه محمد احمد  35 سنه  مصابه جروح وسحجات متفرقه بالجس، جهاد محمد احمد  23 سنه  مصابة جرح قطعي بالجبهة وجروح وسحجات ، مصطفي احمد توفيق 74 سنه  مصاب  اشتباه مابعد الارتجاج و جروح وسحجات
  وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى

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