عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة أجهزة مديرية الزراعة بعدد من الملفات الحيوية

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو 2023، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ ورشة عمل عن التحسين الوراثي وتغذية الحيوانات بالتنسيق مع معهد بحوث تناسليات الهرم وشركة اجرينا ايجيبت، مع استمرار تنفيد عددٍ من الندوات الإرشادية في إطار خطة المديرية للنهوض بمحصول القطن ضمن مبادرة قطن أفضل، وذلك بعدد من قرى مركز بني سويف وناصر وحصر نسبة التفتيح بمحصول العام الحالي، وحصر المساحة المزروعة بمحصول القمح والتي تم حصادها والبالغة 126 ألفا و155 فدانًا، وبيان إجمالي الوارد من تقاوي القمح  والمقدر بنحو 29ألفا و434 طنا.

بينما قامت المديرية بتنفيذ متابعات ميدانية لحقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية للموسم الحالي بمركز الواسطى، وتنظيم يوم حقل بالتجميعات الخاصة بالحقول الإرشادية لمحصول الذرة بإهناسيا، في حين قام قطاع المكافحة بالمرور ومتابعة الزراعات المختلفة وفحص النباتات للتأكد من خلوها من الإصابات المرضية والحشرية وتوعية المزارعين بالمتابعة المستمرة للزرع، مع ضرورة الإبلاغ في حالة وجود إصابة وخاصة دودة الحشد وتمت التوصية بالمبيدات المناسبة والموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 78حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من 2فدان و21 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 227 ألفا و911، من إجمالي عدد الحائزين 255ألفا و308حائزًا.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة البساتين ببحث عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، علاوة على مرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش بزراعات الموز، وتنفيذ حديقة إرشادية بمركزي ناصر وببا للري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر والانتهاء من الحصر الصيفي لمحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية.

هذا بالإضافة إلى قيام المديرية (من خلال إدارة الأراضي والمياه) بعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة فعلا والمحاصيل التي ستتم زراعتها بعد 15 يوما من الزراعة لوضع المقنن المائي لكل محصول وتم تسليمه للادارة العامة للري، إضافة إلى متابعة حالة الري أولا بأول لمعرفة الترع والمساقي التي لا يوجد بها مياه في أدوار المناوبة والتنسيق مع قطاع الري ومتابعتها لحين حسم الشكاوي، فضلًا عن عمل المكاتبات اللازمة للجهات المختصة، فيما قام المعمل الإقليمي لخصوبة التربة بسحب عينات من التربة.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه الأراضى الزراعية الأساليب الحديثة التعديات على الاراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية جامعة بنى سويف حقيق الأمن الغذائي عديات على الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

بني سويف.. اجتماع للجنة الأراضي الصادر بشأنها قرارات لإقامة مشروعات خدمية

ترشيحاتنا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ