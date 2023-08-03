محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة أجهزة مديرية الزراعة بعدد من الملفات الحيوية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو 2023، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ ورشة عمل عن التحسين الوراثي وتغذية الحيوانات بالتنسيق مع معهد بحوث تناسليات الهرم وشركة اجرينا ايجيبت، مع استمرار تنفيد عددٍ من الندوات الإرشادية في إطار خطة المديرية للنهوض بمحصول القطن ضمن مبادرة قطن أفضل، وذلك بعدد من قرى مركز بني سويف وناصر وحصر نسبة التفتيح بمحصول العام الحالي، وحصر المساحة المزروعة بمحصول القمح والتي تم حصادها والبالغة 126 ألفا و155 فدانًا، وبيان إجمالي الوارد من تقاوي القمح والمقدر بنحو 29ألفا و434 طنا.

بينما قامت المديرية بتنفيذ متابعات ميدانية لحقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية للموسم الحالي بمركز الواسطى، وتنظيم يوم حقل بالتجميعات الخاصة بالحقول الإرشادية لمحصول الذرة بإهناسيا، في حين قام قطاع المكافحة بالمرور ومتابعة الزراعات المختلفة وفحص النباتات للتأكد من خلوها من الإصابات المرضية والحشرية وتوعية المزارعين بالمتابعة المستمرة للزرع، مع ضرورة الإبلاغ في حالة وجود إصابة وخاصة دودة الحشد وتمت التوصية بالمبيدات المناسبة والموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 78حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من 2فدان و21 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 227 ألفا و911، من إجمالي عدد الحائزين 255ألفا و308حائزًا.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة البساتين ببحث عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، علاوة على مرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش بزراعات الموز، وتنفيذ حديقة إرشادية بمركزي ناصر وببا للري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر والانتهاء من الحصر الصيفي لمحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية.

هذا بالإضافة إلى قيام المديرية (من خلال إدارة الأراضي والمياه) بعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة فعلا والمحاصيل التي ستتم زراعتها بعد 15 يوما من الزراعة لوضع المقنن المائي لكل محصول وتم تسليمه للادارة العامة للري، إضافة إلى متابعة حالة الري أولا بأول لمعرفة الترع والمساقي التي لا يوجد بها مياه في أدوار المناوبة والتنسيق مع قطاع الري ومتابعتها لحين حسم الشكاوي، فضلًا عن عمل المكاتبات اللازمة للجهات المختصة، فيما قام المعمل الإقليمي لخصوبة التربة بسحب عينات من التربة.