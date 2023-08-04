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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التاريخ لن يرحمكم.. ميدو يطالب إدارة الزمالك بالاستقالة فورا

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء بالاستقالة فورا.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزمالك في مفترق طرق من السهل جدا علاج مشاكل الفريق الواضحة للجميع، التعاقد مع 4 لاعبين والإبقاء على أوسوريو سيجعل الفريق منافسا قويا على كل البطولات الموسم القادم".

وأضاف ميدو: "آليات التنفيذ صعبة ومحبطة، النادي غرقان في الديون ومحاولة تنفيذ أي شئ على أرض الواقع قد تكون مستحيلة!! إذا لم تتدخل الدولة لانقاذ الزمالك فأتوقع موسم كارثي جديد في كل الألعاب".

وتابع: "يعلم الله أني أحاول كل يوم علاج مشاكل النادي ولكن أول مرة في حياتي الاحباط يتملك مني بهذه الدرجة انا بطبعي شخص متفائل وإيجابي ولكن الوضع الذي وصل اليه الزمالك يكسر اي حد!! امبارح طول اليوم بحارب مع المسؤولين في اتحاد الكورة علشان نفتح القيد للناشئين والحمد لله نجحنا في فتح القيد وروحت حاسس إن عملت معجزة رغم ان المفروض ده إجراء طبيعي يتعمل في 3 دقايق!! بقالي شهر مجهز عقد المدير الفني السويسري لقطاع الناشئين راجل هيوفر علينا ملايين وهيخلي الزمالك عنده مشروع حقيقي لكرة القدم للأسف مفيش حد راضي يوقع العقد!! ده مثال بسيط للي بيجرى كل يوم!! لازم الدولة تتدخل في أسرع وقت..دي شهادتي قدام ربنا لجمهور الزمالك".

وقال: "أناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة واتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فورا على انقاذ ما يمكن إنقاذه، اذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا..النهارده قبل بكره!! التاريخ لن يرحمكم".

واختتم: "بالمناسبة بشكر كابتن حازم الراجل حارب معايا إمبارح في موضوع قيد اللاعيبة".

وكان مرتضى منصور، أعلن الأربعاء الماضي، رحيله عن أي منصب داخل نادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك ودع البطولة العربية من دور المجموعات، أمس الخميس، بعد التعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله.

الزمالك ميدو احمد حسام ميدو مرتضى منصور نادي الزمالك

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