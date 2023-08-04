800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت رانيا أيمن مذيعة صدى البلد، تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه ليهبط عند مستوى 17,184 بعدما سجل نحو 17960 جنيها قبل أيام قليلة .

ووصل عيار 24 إلى 2,464 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام عيار 21 ، 2,156 جنيها

وسجّل سعر الذهب، من عيار 18: 1,848 جنيهًا

فيما سجّل سعر عيار 14 : 1,437 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,184 جنيها

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكية في يوليو غذت الرهانات على المزيد من تشديد السياسة النقدية، مما نتج عنه ارتفاع مؤشر الدولار وعائدات السندات.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1,935 دولارًا بعد 1963 قبل ساعات، و2056 كأعلى سعر في مايو.

ويبحث الكثير من المواطنين يوميا عن سعر الدولار فهو محل اهتمام الكثير من المستوردين والمستثمرين ، وغيرهم، حيث أعلنت البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تلامس 5 أشهر.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري :

30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فهو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجلت اسعار العملات العربية و الاجنبيه مقابل الجنيه الدرهم الإماراتي اليوم نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 99.29 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

ووصل سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء، مقابل 33.88 للبيع

وقبل ساعات، قرر البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.

وتم رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.



