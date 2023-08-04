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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصعيد وتجديد.. كواليس حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة واستمرار 12 رئيس مباحث

صدى البلد

تسلم اليوم رؤساء المباحث المصعدين لعدة أقسام في مديرية أمن الجيزة مهام عملهم بعدما وافق اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على حركة التنقلات الداخلية بعد حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023 التي أجراها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث. 

 

وشملت الحركة تصعيد العميد عمرو حجازي ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة خلفا للواء هاني شعراوي، الذي تولى منصب مدير المباحث الجنائية وتم تجديد الثقة في العميد علي عبدالرحمن رئيسا لمباحث قطاع غرب الجيزة والعميد محمد مختار رئيسا لمباحث قطاع جنوب الجيزة والعميد محمد أمين رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر.

 

وتضمنت الحركة ترقية المقدم سامح بدوي مفتشا لقسمي الطالبية والعمرانية والعميد عبدالحميد السبكي مفتشا لقطاع شمال أكتوبر والعقيد أحمد أبو بكر مفتشا لفرقة وسط أكتوبر خلفا للعميد عمرو حجازي، وتجديد الثقة في العقيد محمد ربيع مفتشا لمباحث الشمال والعقيد أحمد نجم مفتشا لمباحث أكتوبر ثالث وحدائق أكتوبر والعقيد هاني الحسيني مفتشا لمباحث فرقة الهرم.

 

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وتمت ترقية المقدم مؤمن فرج وكيلا لمباحث فرقة الهرم والرئد مصطفى رشوان وكيلا لفرقة بولاق الدكرور والجيزة والمقدم أحمد السويركي وكيلا لفرقة أكتوبر والمقدم أحمد عصام عبدالباقي وكيلا لفرقة الطالبية والعمرانية والإبقاء على المقدم إكرامي البطران رئيسا لمباحث مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وتم تصعيد الرائد عبدالحليم الجيار ليشغل منصب رئيس مباحث أطفيح، ونقل الرائد مصطفى المهدي إلى منصب رئيس مباحث أبو النمرس، والمقدم أحمد فارس رئيسا لمباحث تأمين أكتوبر، والرائد وليد كمال إلى إدارة تأمين أكتوبر، والمقدم مصطفى الدكر رئيسا لمباحث المنيرة الغربية، والمقدم عمرو مصطفى رئيسا لمباحث الشيخ زايد أول، والرائد محمد طارق رئيسا لمباحث الوراق، والمقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث أول أكتوبر، والرائد محمد سعودي رئيسا لمباحث إمبابة.

 

وشملت الحركة تجديد الثقة في المقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث ثان أكتوبر، والرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث الهرم، والمقدم حسام العباسي رئيسا لمباحث العجوزة، والمقدم عمرو فاروق رئيسا لمباحث الدقي، والمقدم مصطفى كمال رئيسا لمباحث أوسيم، والمقدم كريم سمير رئيسا لمباحث الشيخ زايد ثان، والمقدم هشام فتحي رئيسا لمباحث الجيزة، والمقدم محمد نجيب رئيسا لمباحث الطالبية، والمقدم محمد داوود رئيسا لمباحث أكتوبر ثالث، والمقدم فريد معاذ رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر، والمقدم محمد الجوهري رئيسا لمباحث كرداسة، والمقدم هاني عماد رئيسا لمباحث العمرانية.

 

وتم ترقية العقيد محمد غراب إلى منصب وكيل مباحث الآداب، والعميد محمد فتحي منصب رئيس حرس المنشآت، والعقيد حسام بكير رئيسا لقسم الخطف بقطاع جرائم النفس، والمقدم مؤمن فرج وكيلا لمباحث فرقة الهرم، والرائد مصطفى رشوان وكيلا لفرق بولاق الدكرور والجيزة، والعقيد أحمد الوليلي رئيسا لمباحث قطاع جرائم النفس، والعميد تامر صالح رئيسا لقطاع المال، والعميد محمد عرفان رئيسا لمباحث الطرق والمنافذ، والعميد أحمد الشربيني رئيسا لمباحث المنطقة الأثرية.

 

وتولى العميد عمرو المغازي مديرا لإدارة المعلومات، والعميد مؤمن هاني مديرا لإدارة مباحث الأموال العامة، والعميد أحمد محي رئيسا لمباحث المصنفات، والعميد محمد عبدالشكور مديرا لإدارة تنفيذ الأحكام، والعميد ممدوح عبدالعزيز مديرا لإدارة مباحث رعاية الأحداث، والعميد أحمد صقر رئيسا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العقيد هشام يوسف رئيسا لمباحث المرافق، والعميد محمد فتحي رئيسا لإدارة المنشآت، والعميد أحمد الخطيب رئيسا لمباحث المرور.

 

وتولى العميد علي عبدالكريم مفتشا لقطاع السجون، والعميد محمد الجيار رئيسا لقسم الأسلحة والذخيرة، والعميد أحمد الرؤوف مدير مكافحة المخدرات، والمقدم محمد أبو العز رئيسا لمكتب مكافحة سرقة السيارات، والمقدم أمثل حرحش رئيسا لمكتب النشل، والمقدم معتصم رزق رئيسا لمكتب مكافحة سرقة المساكن، والمقدم محمد سلطان رئيسا لمباحث قوات الأمن.

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