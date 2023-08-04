عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الإمارات إلى المجتمع الدولي بسبب الأمن الغذائي في العالم

الإمارات علم
الإمارات علم

 

وجهت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في الإمارات ، نداء عاجلا إلى  المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها  أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الكعبي: "إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة". وأضافت : "لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي".

كما ناشدت الكعبي في بيان دولة الإمارات ضرورة صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي.

و شددت ايضا على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت: "إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع".

وسلطت  الكعبي الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت: "تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأوضحت أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول .
 

الإمارات تتضامن مع جورجيا وتعزي في ضحايا الانهيارات الأرضية

الإمارات.. أمطار غزيرة على مدينة العين وإجراء عاجل من شرطة أبوظبي

الأمن الغذائي العالمي الولايات المتحدة الامريكية انتوني بلينكن انعدام الأمن الغذائي دولة الامارات مبادرة الابتكار الزراعي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وقف المليار وجبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على أزمة أحمد عبد القادر وجماهير السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56 نقطة خلال يوليو

الإمارات.. إعلان عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

في ذكرى تفجيرات مرفأ بيروت.. بيان عاجل من السفارة الفرنسية بلبنان

‎خسرت حلم الأمومة.. 10 إطلالات لـ حورية فرغلي قبل عمليات التجميل

تقضى على الزحام والانتظار فى الطوابير |ماكينات جديدة لحجز تذاكر القطارات

هوت شورت.. سمية الخشاب تثير الجدل من أغنيتها الجديدة موجة

فتنة عبد القادر| نجم الأهلي يثير بلبلة في الوسط الرياضي.. ويكشف عمولات "صفحات الكورة"

دعاء يوم الجمعة بين العصر والمغرب .. أدركه بـ 7 كلمات للرزق وفك الكرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز المدخن مع الكفتة المشوية

5 علامات مقلقة لـ سرطان البروستاتا يجب ألا تتجاهلها| أنتبه

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما إبراهيم.. شاهد

اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ