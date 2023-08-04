في ذكرى تفجيرات مرفأ بيروت.. بيان عاجل من السفارة الفرنسية بلبنان

أصدرت السفارة الفرنسية في لبنان بياناً أعلنت فيه أنّ بلادها لا تنسى ضحايا انفجار الرابع من اغسطس، معربةً عن تضامنها مع عائلاتهم وأحبائهم.



وقالت السفارة في بيانها : لن تنسى فرنسا الضحايا والمتضررين ونعرب عن تضامنا مع أسرهم والمقربين منهم بعد مرور ثلاثة أعوام على وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت :ينتظر اللبنانيون كشف جميع ملابسات هذا الانفجار وتأمل فرنسا أن يتمكن القضاء اللبناني من استئناف التحقيق الذي استُهل والعمل بشفافية تامة بمنأى عن كل التدخلات السياسية.

واتمت بيانها قائلة : ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب لبنان، كما عهدت دوما.