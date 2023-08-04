الشرقية .. مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنزلة المنير بالطريق الاوسطي – مسطرد اتجاه مساكن ابو زعبل وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وبلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس والزوامل بإستقبال شخصين متوفيين و13 آخرين مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنزلة المنير بالطريق الاوسطي – مسطرد اتجاه مساكن ابو زعبل وتم نقل المصابين الي مستشفى الزوامل وبلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.