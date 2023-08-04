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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعرب تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني في ضحايا الإعصار

سوريا علم
سوريا علم

عبرت سوريا عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني الصديق بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان الخارجية والمغتربين في سوريا فقد قالت الوزراء. : “تعرب الجمهورية العربية السورية عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع الحكومة والشعب الصيني الصديق بضحايا الإعصار الذي ضرب أماكن متفرقة في البلاد، وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وتابعت الوزارة: “تتوجه حكومة الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى عائلاتهم، وتعرب عن ثقتها الكاملة بأن جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة”.

وتعرضت مناطق صينية واسعة لإعصار “دوكسوري” الذي يعد الأقوى منذ 140 عاماً، وترافق مع أمطار غزيرة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا ونزوح مئات الآلاف جراء الفيضانات.

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