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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الرئيس التونسي لعدد من الدبلوماسيين الجدد

قيس سعيد
قيس سعيد

 وجه الرئيس التونسي قيس بن سعيد، رسالة عاجلة، إلى عدد من دبلوماسيي الدولة، حيث قال لهم: "لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أو عاصمة أنتم معتمدون فيها، واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات".

جاء ذلك، في كلمته، عقب تسلم عدد من السفراء التونسيين، أوراق اعتمادهم في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوصى الرئيس التونسي، هؤلاء السفراء، قائلا: "لا تنسوا الدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض"، وذلك وفق ما جاء في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما حثهم على ضرورة أن يتصدوا لحملات التشويه التي تطال البلاد التونسية، من دوائر الاستعمار، التي لا تقبل أبدا بوجود أي نظام وطني.

وأكد قيس سعيّد، ضرورة "ألا ينسوا الدفاع عن الحق الفلسطيني، في كل لقاء وفي كل محفل يكونون فيه، فلدولة فلسطين سفراؤها ولكن القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية هي حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المسلوبة"، معبّرا عن أمله في أن "يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار وأن تقوم دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف".

وأضاف الرئيس مخاطبا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار: "لا بد أيضا من تحميل القناصل المسؤولية الكاملة لرعاية الجالية التونسية بالخارج، لأن مهمتهم هي خدمة التونسيين بالخارج، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية ومن لم يتحمل المسؤولية فليس جديرا بالبقاء في المنصب الذي هو فيه".

يُذكر أن رئيس الجمهورية أشرف صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس، بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:

ياسين الواد، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن.

كريمة البرداوي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية ببريتوريا.

رشيد السعيداني، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار.

قيس الدراجي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول.

وقد تولّى السفراء الجُدد، أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، بحضور وزير الخارجية.

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