روسيا والصين تعتزمان افتتاح مركز لتعزيز الثقافة والرياضة

أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، كسينيا ألكساندروفا، أن روسيا والصين ستفتتحان مركز إنتاج مشترك لتعزيز الفن والثقافة والرياضة الروسية في الصين.

وأشارت إلى أنه توجد شركة حاليا في مرحلة الإنشاء، حيث من المقرر أن تتعاون مع مستثمرين من الصين من أجل تعزيز الثقافة والفنون والرياضة الروسية في الصين، حسبما نقلت تاس.

وأشارت إلى أن 3 وكالات ستعمل في إطار هذا المشروع، أولها ستكون مسؤولة عن تنظيم العروض والمعارض والعروض المسرحية، والثانية ستروج للفنانين والمدونين الروس، والثالثة ستكون بمثابة وكالة توظيف مسؤولة عن اختيار المدربين والمعلمين.

وأضافت أنه ويلاحظ أن المعلمين في تخصصات مثل الملاكمة والمصارعة والتزلج على الجليد والباليه والتمثيل والتصوير السينمائي هم الأكثر شعبية حاليا.