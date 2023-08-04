عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الأهل والأصدقاء.. أول صورة من خطوبة ثراء جبيل

صدى البلد

احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.


وكان آخر أعمال ثراء جبيل في السينما هو فيلم رهبة، والذي طرح في السينمات خلال الفترة الماضية.

كمال أبو رية والدها.. تفاصيل مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لـ مي عمر

هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بردود الأفعال على دورها في فيلم “رهبة” الذي عرض منذ أيام في السينمات.

قالت ثراء جبيل، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “سعيدة جدًا ان اخوض تجربة البطولة في عمل سينمائي، فالسينما لها طابع خاص ومختلف، وردود الافعال على الفيلم ايجابية، فقد شاهدته مع الجمهور وتابعت ردود الافعال بنفسي، فالجمهور يضحك ويتفاعل مع المشاهد المضحكة بالفيلم”.

أعمال ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل الفنانة الشابة بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سنوات من الجهد.. صدى البلد يكشف كواليس رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

أخطر 48 ساعة في الأهلي| إقالة أبوعبلة وعبدالحفيظ ليست الأخيرة.. وابحث عن حرب السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

لا يشغلني إلا فني.. أول رد من شيرين عبدالوهاب على شائعات إنهاء حياتها

منذر رياحنة: أنظر إلى محمد رمضان على أنه أحمد زكي

أول رد من صناع "ع الزيرو" على ترويجه لتجارة الأعضاء

الحياة تعيد حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين

نجل محمد ثروت على سرير الأشعة: في الصبر مشقة

في لقاء نادر.. هشام سليم يكشف أسرارا عن والدته

هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة

د.أحمد عمر هاشم: من يشكك في الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة

طلب الزوجة الرزق والعافية لزوجها.. 40 دعاء مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ماسك لشدّ الوجه.. تعرف عليه

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ