هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي أخبار تخلصها من حياتها .



وظهرت شيرين عبد الوهاب في إحدى المناطق الساحلية برفقه حسام حبيب.

وفي ملاحظة صادمة علق الجمهور على وزنها الزائد وملامحها وكتبوا تعليقا على الفيديو" هي سايبه نفسها ليه، هي بقت كده ليه".



وأثارت هنا الفقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما اختفت عن منصات التواصل الإجتماعي حيث لم تتفاعل على حساباتها منذ غترة بعيدة.

الجمهور علق على منشورات قديمة لـ هنا"فينك مختفية انتي وشيرين طمنينا.

وجاء تلك التعليقات بعدما علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على شائعات محاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة

وبعد هذا الغموض ظهرت ابنة شيرين عب. الوهاب مع شقيقتها ووالدتها وحسام حبيب في الساحل الشمالي.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن شيرين عبد الوهاب بخير، ولا صحة لشائعات محاولة إنهاء حياتها “ لا أساس لها من الصحة".

وأشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أنها تواصل بشكل شخصي مع إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب، وتم نفي هذه الشائعات تماما، موضحا أنها تتفق حاليا على إقامة عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات محاولة إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها عن طريق تناول دواء الزانكس، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، خاصة مع اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور العلني منذ فترة.

جاء ذلك بعد أيام من تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارا عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.

وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، ومن جانبنا تواصلنا مع أحد المقربين من شيرين عبد الوهاب والذى أكد لنا عدم صحة هذا الخبر وأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الأغاني الجديدة.