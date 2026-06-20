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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب ترامب: واثقون من الحفاظ على وقف النار.. وواشنطن تتمسك بخيار التهدئة

جي دي فانس
جي دي فانس
القسم الخارجي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية واثقة من قدرتها على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار القائم مع إيران، في تصريحات تعكس تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي الرامي إلى احتواء التوترات الإقليمية ومنع العودة إلى دائرة التصعيد العسكري.

جاءت تصريحات فانس في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت التهدئة واستكمال المفاوضات المتعلقة بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المسؤول الأمريكي في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن بلاده ترى مؤشرات إيجابية على استمرار الالتزام بالاتفاقات المعلنة، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن الطريق لا يزال يتطلب جهوداً كبيرة لضمان استدامة وقف النار وتحويله إلى تفاهمات أكثر شمولاً.

وتأتي تصريحات فانس بعد سلسلة مواقف أمريكية أكدت أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوتر في الشرق الأوسط، حيث شدد على أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات عن كثب وتسعى إلى معالجة أي عقبات قد تهدد استقرار الوضع الأمني.

كما أشار إلى أن المفاوضات الجارية ما زالت بحاجة إلى استكمال الجوانب الفنية والتفصيلية للوصول إلى اتفاق نهائي ومستدام.

ورغم إبداء التفاؤل، حذرت واشنطن في أكثر من مناسبة من أن نجاح التفاهمات الحالية يبقى مرتبطاً بمدى التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات أحادية قد تؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية. 

وأكد فانس أن الولايات المتحدة تحتفظ بأدوات الضغط السياسية والاقتصادية اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مشدداً على أن أي تخفيف للعقوبات أو إجراءات إضافية سيكون مرتبطاً بالتحقق من تنفيذ التعهدات بصورة كاملة.

في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية غربية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على أجواء التهدئة، وسط مخاوف من أن تؤدي بعض الحوادث الأمنية المتفرقة إلى التأثير على مسار المفاوضات.

كما أكدت هذه التقارير أن واشنطن تعتبر تثبيت وقف إطلاق النار أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من فرصة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وفتح المجال أمام حلول سياسية طويلة الأمد.

ويعكس تصريح فانس الأخير استمرار الرهان الأمريكي على المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على أن الحفاظ على وقف النار يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً واسعاً، فضلاً عن التزام الأطراف المعنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تجنب أي تصعيد جديد قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جي دي فانس ترامب أمريكا ايران محادثات

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