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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو الساحل وبيان واختفاء| القصة الكاملة لشائعات إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات محاولة إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها عن طريق تناول دواء الزانكس، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، خاصة مع اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور العلني منذ فترة.

جاء ذلك بعد أيام من تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارا عن وفاة المطربة شيرين عبد الوهاب بأزمة قلبية.


رد النقابة

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على شائعات محاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن شيرين عبد الوهاب بخير، ولا صحة لشائعات محاولة إنهاء حياتها “ لا أساس لها من الصحة".

وأشار المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أنها تواصل بشكل شخصي مع إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب، وتم نفي هذه الشائعات تماما، موضحا أنها تتفق حاليا على إقامة عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

فيديو الساحل

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي أخبار تخلصها من حياتها .


وظهرت شيرين عبد الوهاب  في إحدى المناطق الساحلية برفقه حسام حبيب.

اختفاء ابنتها

أثارت هنا الفقي ابنة شيرين عبد الوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختفت عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تتفاعل على حساباتها منذ فترة بعيدة.

لا يشغلني إلا فني.. أول رد من شيرين عبدالوهاب على شائعات إنهاء حياتها

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

الجمهور في رد فعل صادم علق على منشورات قديمة لـ هنا ابنة شيرين عبد الوهاب: “فينك مختفية انتي وشيرين طمنينا”.

رد شيرين

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا إعلاميا تطمئن فيه جمهورها بعد شائعات إنهاء حياتها.

وكتبت عبر تويتر:"‏تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.

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