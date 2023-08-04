وزير الخارجية الأمريكي يدين تصرفات روسيا مع المعارض نافالني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين إدانة روسيا لزعيم المعارضة بها.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي:"تدين الولايات المتحدة بشدة إدانة روسيا لزعيم المعارضة أليكسي نافالني بتهم سياسية الدوافع. لا يستطيع الكرملين إسكات الحقيقة. يجب إطلاق سراح نافالني".

أليكسي أناتولييفيتش نافالني، من مواليد 4 يونيو 1976 هو محام وناشط سياسي روسي، منذ عام 2009، اكتسب شهرة في روسيا، وخصوصًا في وسائل الإعلام الروسية، كناقد للفساد، وخاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد استغل مدونته على موقع لايف جورنال لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق لمعالجة هذه القضايا، كما أنه يكتب مقالات بانتظام في العديد من المنشورات الروسية، مثل فوربس روسيا، وفي مقابلة عام 2011 مع رويترز، ادعى نافالني أن نظام بوتين السياسي يضعف بسبب الفساد لدرجة أن روسيا قد تواجه تمردًا على غرار الربيع العربي في غضون خمس سنوات.

وأصبح نافالني عضوا بمجلس تنسيق المعارضة الروسية، وكذلك أصبح الزعيم غير الرسمي لحزب التحالف الشعبي وهو حزب لم يتم بعد تسجيله رسميًا، وقد تم تسجيله رسميًا كمرشح في انتخابات عمدة موسكو عام 2013، وحينها تم اتهمه بالتخطيط لسرقة 16 مليون روبل من شركة أخشاب مملوكة للدولة أثناء عمله مستشارًا لحاكم منطقة كيروف عام 2009، وبالفعل حكمت إحدى محاكم كيروف بسجنه 5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 500 ألف روبل، وحينها خرج ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ضمن موجة عارمة من الانتقادات ليقول: "استخدام القضاء في الخلاف ضد خصوم سياسيين غير مقبول، ومجمل القضية تؤكد مع الأسف أنه ليس لدينا قضاء مستقل".