والله زمان.. حميد الشاعري يحيي الشركة المتحدة على مهرجان العلمين

بدأ الفنان حميد الشاعري حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين بأغنية روح السمارة وعلى مين، قشر البندق.

وحرص حميد الشاعري على تحية الجمهور قائلا :" والله زمان"، ووجه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مهرجان العلمين، والعمال على بناء هذا الصرح العظيم.

شهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاق الحفل.



الفنان حميد الشاعري يشارك مع الكينج محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وأحيا الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم حفل مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي أذيع على الهواء مباشرة.

وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنت بعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين.

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة