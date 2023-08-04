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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة في زيمبابوي: الناخبون يختارون بين الموت أو التصويت للحزب الحاكم

زعيم المعارضة في
زعيم المعارضة في زيمبابوي

اتهم نيلسون تشاميسا زعيم المعارضة الرئيسي في زيمبابوي، الرئيس إيمرسون منانجاجوا بانتهاك القانون وتمزيق المؤسسات المستقلة للتشبث بالسلطة، وترهيب الناخبين.

وحذر نيلسون تشاميسا أيضا من أن أي دليل على العبث من قبل حزب منانجاجوا الحاكم في الانتخابات المقبلة قد يؤدي إلى "كارثة كاملة" لدولة محاصرة تعاني من الخراب الاقتصادي وتخضع بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خلال تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وادعى تشاميسا، الذي سيتحدى منانجاجوا وحزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم لمدة 43 عاما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تجرى في 23 أغسطس، أعمال ترهيب واسعة النطاق ضد حزبه المعارض قبل التصويت.

وقال تشاميسا إن منانجاجوا استغل مؤسسات مثل الشرطة والمحاكم لقمع الشخصيات الهامة وحظر تجمعات المعارضة ومنع المرشحين من الترشح.

وزعم تشاميسا أنه في المناطق الريفية البعيدة عن الأضواء الدولية، يتخذ العديد من سكان زيمبابوي البالغ عددهم 15 مليون نسمة خياراتهم السياسية تحت تهديد العنف، ويتم دفع الناس إلى تجمعات الحزب الحاكم وتهديدهم بدعم منانجاجوا والاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية إذا كانوا يريدون البقاء بأمان - أو حتى على قيد الحياة.

تشاميسا، الذي يقود حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير"، وصفه بأنه خيار "الموت أو زانو" بالنسبة للبعض.

وقال إن الرئيس الزيمبابوي يقود البلاد إلى الفوضى ويحرض على عدم الاستقرار وينتهك القانون ويمزق مؤسسات البلاد".

وقالت الشرطة في زيمبابوي إن رجلا يرتدي اللون الأصفر لحزب تشاميسا تعرض للضرب والرجم حتى الموت أمس الخميس في طريقه إلى تجمع سياسي، واتهم مجلس التعاون الجمركي أتباع زانو - الجبهة الوطنية بقتله ومهاجمة أنصار المعارضة الآخرين.

ونفى الرئيس منانجاجوا مرارا مزاعم التخويف والعنف من قبل السلطات أو حزبه ودعا أنصاره علنا إلى التصرف سلميا خلال الحملة.

تتمتع زيمبابوي بموارد معدنية كبيرة - بما في ذلك أكبر رواسب الليثيوم المرغوبة للغاية في إفريقيا - وإمكانات زراعية غنية، ويمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للقارة إذا اكتسبت الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي استعصى عليها لسنوات، وظل الغرب يتجنب زيمبابوي لعقدين من الزمن بسبب الانتهاكات التي تعرض لها خلال نظام موجابي الذي توفي في عام 2019.

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