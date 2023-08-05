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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحضان | ياسمين صبري تطبع قبلة على خد هالة صدقي

هالة وبوسي وياسمين
هالة وبوسي وياسمين

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت في أحد الأماكن العامة مع عدد من النجوم منهم الفنانة هالة صدقي والفنانة ياسمين صبري.

وظهرت هالة صدقي وياسمين صبري في أحدث ظهور لهما معاً، وطبعت ياسمين صبري قُبلة على خد هالة صدقي لتقوم الأخيرة باحتضانها ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول
سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ويضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

 

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هالة صدقي ياسمين صبري

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