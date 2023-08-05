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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السعودية.. الكويت تطلق تحذيرًا عاجلاً لمواطنيها في لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت السفارة الكويتية لدى لبنان، منذ قليل، بيانًا عاجلاً حذرت فيه مواطنيها في لبنان من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك بعدما تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبيَّ لبنان، بعد هدوءٍ نسبي شهِدته الساعاتُ الماضية عقب، توصُّلِ مسؤولين لبنانيين ومُمثلين عن الفصائل الفلسطينية لاتفاق هدنة في المخيم.

وقالت السفارة في بيانها: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وكانت السفارة السعودية في لبنان قد أصدرت تحذيرًا مماثلاً، اليوم السبت، قالت فيه: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

بيان عاجل من السعودية بشأن الاشتباكات في لبنان وتحذير للمواطنين

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يُذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كان قد أجرى، الخميس، محادثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، ووصف الاقتتال في مخيم عين الحلوة بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة بلاده".

واعتبر ميقاتي أنه "من غير المقبول ولا المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ للاقتتال الدموي". وأضاف أن القوى الأمنية اللبنانية ستقوم بالدور المطلوب منها لضبط الأمن.
 

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