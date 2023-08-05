سيد عبد الحفيظ علامة مضيئة في تاريخ كرة القدم.. تعليق فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي انتقالات اللاعبين فى ميركاتو الصيف رحيل العديد من العناصر المتميزة عنصفوف النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع فيسبوك:" سيد عبد الحفيظ علامة مضيئة في تاريخ ادارة كرة القدم في مصر كلها ، واكيدهو احسن مدير كرة في تاريخ الاهلي بعد الكابتن حسن حمدي مع الاحترام لكل العمالقة ، اعتقادي الشخصي ان السبب الرئيسي فيتقديم الشكر لة هو صعوبة التفاهم والاتفاق مع كولر علي اوضاع كروية كثيرة وبالذات من يستمر ومن يرحل عن الاهلي واصبح الوضعلايحتمل وجود الاثنين معا".



رحل عن النادي الأهلي فى ميركاتو الصيف أيمن أشرف إلى البنك الأهلي ولويس ميكيسوني إلى سيمبا التنزاني.

وانضم الرباعي علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" ومصطفى فوزي إلى نادي زد.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وعاد حسام حسن إلى سموحة، وبرونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.



فيما يسود اتجاها قويا داخل النادي الأهلي الي فسخ عقد الثلاثي زياد طارق وميدو حسام وفهد جمعة.