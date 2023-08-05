أعراض الإصابة بغضروف الرقبة| تعرف عليها

كشف الدكتور أشرف إسماعيل استشاري جراحات العمود الفقري عن أعراض الإصابة بغضروف الرقبة.

وقال فى تصريحات خاصة لصدي البلد إن هناك بعض الأعراض الشائعة للإصابة بغضروف الرقبة:

آلام في الرقبة: قد تشعر بألم في منطقة الرقبة، وقد يكون الألم حادًا أو مزمنًا. قد يزداد الألم عند تحريك الرقبة أو عند الجلوس لفترات طويلة.

تنميل أو خدر في الأطراف: قد تشعر بتنميل أو خدر في الأيدي والأصابع أو القدمين والأصابع. قد يكون هذا التنميل مرتبطًا بضغط على الأعصاب في الرقبة.

ضعف القوة العضلية: قد تلاحظ ضعفًا في العضلات الموجودة في الرقبة والأكتاف والأذرع. قد يكون ذلك بسبب تأثير ضغط الغضروف على الأعصاب المسؤولة عن تلك العضلات.

صعوبة في الحركة: قد تواجه صعوبة في تحريك الرقبة بشكل كامل، وقد تشعر بقيود أو تيبس في الحركة.

صداع: قد يصاحب آلام الرقبة صداع شديد، وخاصةً في منطقة الجبهة أو الجانب الخلفي من الرأس.

ألم يمتد إلى الذراعين والكتفين: في بعض الحالات، يمكن أن يشعر الألم في الرقبة والغضروف المتضرر إلى الأذرع والكتفين.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص المشكلة. قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من حالة غضروف الرقبة ووضع خطة علاج مناسبة.