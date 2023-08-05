وزير الدفاع الروسي يؤكد ضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسيضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات كييف للحفاظ على حياة وسلامة العسكريين الروس.



فمن خلال تقرير بثته فضائية أكسترا نيوز من “غرفة الأخبار”، حيث تفقد وزير الدفاع الروسي مركز قيادة قوات المركز الروسي على الخطوط الأمامية في المنطقة الأمامية العسكرية في أوكرانيا.

نجاح العمليات الهجومية على كييف

وأعرب عن شكره لقيادة قوات الأفراد للقيام بالعمليات الهجومية الناجحة على المحاور بلهوانف كييف، وكذلك تحريرها مواقع استراتيجية تخدم استمرار القوات الروسية.

وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو عاين خلال التفقد أسلحة غربية يستخدمها الجيش الأوكراني.