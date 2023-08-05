تحذير عاجل من الصحة لمستخدمي غرف تغيير ملابس حمامات السباحة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو تثقيفي عن عدد من الأمور الصحية .

وخلال الفيديو الذي بثته وزارة الصحة والسكان ، تم توضيح عدد من الأمور المهمة وعلي رأسها الإجابة علي بعض التساؤلات بخصوص مستخدمي حمام السباحة ، ومدي إمكانية نقل الأمراض حال الاستحمام به، والإجراءات الوقائية لتجنب أي عدوي .

الصحة : حمامات السابحة آمنة بشرط

وقالت الدكتورة نرمين بدير ، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة حلوان ، إن حمام السباحة الذي يتبع الإجراءات الوقائية والملتزم بالشروط الصحية لا ينقل عدوي علي الإطلاق .

وأضافت بدير ، أن من ضمن العوامل والإرشادات الصحية الواجب اتباعها في حمامات السباحة، إضافة الكلور ، والمواد التي تقلل الإصابة بالالتهابات، مع تجديد المياه باستمرار ، لعدم الإصابة بأمراض جلدية.

وحذرت أستاذ الأمراض الجلدية ، من الاستخدام الخاطئ لغرف تغيير الملابس ولاسيما ان تلك البيئة خصبة لنمو الفطريات التي تسبب الإصابة بالقدم الرياضي أو “ التنيا ” ، حيث تحتوي علي مياه ومكان دافيء .