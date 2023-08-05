السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم



أفادت قناة العربية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمناطق عدة في الخرطوم.

وكانت مصادر عسكرية سودانية ذكرت ، اليوم السبت أن الجيش السوداني تمكن من الوصول إلى محيط القيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم.

وبحسب تصريحات المصادر العسكرية لفضائية "العربية"، فإنها المرة الأولى التي يصل فيها الجيش إلى هذه المواقع منذ اندلاع الحرب في السودان مع قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل الماضي، وتسببت الأزمة في نزوح ولجوء حوالي 3 ملايين شخص من السودان إلى الدول المجاورة والنزوح داخليا.