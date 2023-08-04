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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني يشكل لجنة للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم الجمعة، قرارار بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم و انتهاكات الدعم السريع المتمردة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن اللجنة ستشكل برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

أوضحت أن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وتم تكليف اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أوالمعاونة، وفقا للبيان الصادر من مجلس السيادة السوداني، ونشرته وكالة "سونا".

من جهة أخرى  انخرطت اللجنة منذ تشكيلها في اجتماعات مستمرة واجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالإرقام ٥٠٠٥ و٥٠١٠ تحت المواد من ١٨٦ وحتي ١٩٢ من القانون الجنائي ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩ م والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة الي جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور .

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وافراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والإنتهاكات ضد المدنيين  وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من اجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والإستقرار في البلاد.

وتابع البيان "وتهيب اللجنة بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الإنتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقا للقرار الإداري رقم ٢ للعام ٢٠٢٣م الصادر من معالي النائب العام في ٢٠٢٣/٧/١١م بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالإختصاص المكاني".

مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني جرائم وانتهاكات الدعم السريع الدعم السريع دارفور

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