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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تجهيزات ضخمة لحفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين اليوم.. تفاصيل

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، أخر الأخبار والتفاصيل حول فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى ان هناك تجهيزات واستعدادات ضخمة لإقامة المسرح الخاص بعرض الأزياء الذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت مارينا المصري موفدة القاهرة الإخبارية، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة: «نشهد اليوم حفل غنائي للفنانة إليسا وتامر عاشور، وأهم ما يميز مهرجان العلمين العروض المختلفة الخاصة بمسرح الشارع والمفاجآت والفعاليات التي تُقام بكل منطقة بالمدينة وتناسب كل الفئات العمرية».

مسرح السيرك القومي بمدينة العلمين

وتابعت، أن مسرح السيرك القومي بمدينة العلمين شهد إقبالا كبيرا أمس بعد العروض الكثيرة والمتنوعة، إذ كان هناك فقرات خفة اليد، وأخرى ثقافية لإثراء الفن والثقافة، فضلا عن العروض الفنية الشعبية مثل التنورة إلى جانب عروض الباليه.

وأشارت إلى أن الـ«downtown» بالعلمين الجديدة مليئ بالأماكن الترفيهية المجانية بالكامل لكل الأسر وخاصة الأطفال، موضحة أن لعبة البلاستيشن بالعلمين مجانية للمواطنين، وهناك خدمات متنوعة وسهولة في تقديمها.

العلمين تامر عاشور إليسا مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية مسرح السيرك القومي

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