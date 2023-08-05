صحف الإمارات| إثيوبيا تعلن الطوارئ بعد اشتباكات أمهرة.. خطة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر.. وفيضانات عارمة تعطيل حياة الملايين بالصين

الإمارات تدعو العالم للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي

روسيا تشكك بتعهد واشنطن حول اتفاق تصدير الحبوب

4 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

المجلس العسكري في النيجر يلغي اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا

مقتل 11 شخصاً بانهيار أرضي في جورجيا



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الوطن الإماراتية دعوة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة بالإمارات، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشارت الصحيفة الي أعلان الكرملين ، بأن روسيا لا تثق في تعهد أمريكي بالمساعدة في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية، إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للصحافيين"في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا".

ووضعت روسيا شرطاً للعودة لاتفاق الحبوب الذي انسحبت منه مؤخراً، في حين تبادلت بولندا وأوكرانيا استدعاء السفراء، وسط توتر أثارته تصريحات مسؤول بولندي بشأن واردات الحبوب الأوكرانية.

ونوهت الصحيفة الي إعلان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات مستمرة منذ أيام في إقليم أمهرة بين الجيش الاتحادي وميليشيا محلية.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت حالة الطوارئ ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

وانقطعت خدمات الانترنت في ولاية أمهرة الإثيوبية، أمس الخميس، وألغيت الرحلات إلى مدينتين بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش الاتحادي والميليشيات المحلية.

بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد سلطت الضوء علي أعلان المركز السوري للزلازل تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم 4 هزات أرضية، منها هزتان في لواء إسكندرون بقوة 2.2 و2.4 درجة على مقياس ريختر، وهزة جنوب شرق اللاذقية بـ 6 كيلومترات بقوة 1.4 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 34 كيلومتراً بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر.

كما أشارت الصحيفة الي تصريحات عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، الجمعة، الذي قال فيها إن قادة الدفاع في المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

والخميس، غادر وفد "إكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي، نيامي، ليلا، من دون أن يلتقي، عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي ولا الرئيس المحتجز، محمد بازوم.

لكنه التقى في المطار عدداً من المسؤولين الانقلابيين وبحث معهم "آخر مقترحات الخروج من الأزمة" التي عرضتها "إكواس"، وفق صحيفة الساحل.

وفرضت "إكواس" عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

ومنفذو الانقلاب الذين قالوا إنهم سيردون "على الفور" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من "إكواس" أعلنوا، الجمعة، رفع حظر التجول الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 يوليو.

وذكرت الصحيفة أن كميات قياسية من أمطار ظلت تهطل لفترة أطول من المعتاد، نتيجة وصول إعصار دوكسوري في أواخر يوليو، شمال الصين منذ أسبوع، مما تسبب في فيضانات عارمة وتعطيل حياة الملايين.

وبعد أن اجتاح الإعصار العاصمة الصينية بكين وضرب مدنا مجاورة في منطقة بحجم بريطانيا، تحولت الأمطار في النهاية إلى شمال شرق الصين بالقرب من حدودها مع روسيا وكوريا الشمالية لكنها ظلت قوية رغم تراجع شدتها. ودوكسوري هو أسوأ إعصار تشهده البلاد منذ 140 عاما.

حطمت كمية الأمطار، التي هطلت منذ، السبت، العديد من الأرقام القياسية المحلية في بكين وشمال الصين حيث شهد حوض نهر خيخه الشاسع أسوأ فيضانات تتسبب فيها عواصف منذ عام 1963.

وسجل خزان بمنطقة تشانغبينغ في بكين 744.8 ملليمتر من الأمطار بين السبت والأربعاء، وهي أكبر كمية تشهدها المدينة منذ أكثر من 140 عاما.

بينما صحيفة البيان الإماراتية فقد أشارت الي أعلان العسكريون في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني ، إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ داعش.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنّه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع.

بينما أشارت الصحيفة الي ماذكرته وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا الجمعة أن انهياراً أرضياً أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل في بلدة شوفي الجبلية، وهي منتجع في منطقة راتشا المعروفة بمياهها المعدنية.

وأظهرت لقطات للانهيار الأرضي تم تصويرها بطائرات مسيرة بعض أجزاء البلدة وهي مغطاة بالطين وجذوع الأشجار والحطام.

وقال رئيس الوزراء الجورجي إراكلي جاريباشفيلي إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الداخلية إن عمليات الإنقاذ مستمرة.