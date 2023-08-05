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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اليوم.. استعدادات هائلة لحفل تامر عاشور وإليسا بمهرجان العلمين الجديدة| شاهد

رامي الحلواني من
رامي الحلواني من مدينة العلمين الجديدة

نقل مراسل فضائية أكسترا نيوز رامي الحلواني فاعليات مدينة العلمين الجديدة، بالأمس كانت حفلة الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بمسرح العلمين وضمت هذه الحفلة الألف من الجمهور ولكن رغم هذا الازدحام الكبير الا أن الحفل كان يشهد أبهارا حقيقيا في التنظيم، وكانت أجواء مشتعلة بالفرحة.

أمس غني الكينج والكابو

وقال مراسل أكسترا نيوز لبرنامج “ هذا الصباح”، إن بالأمس قد أجتمع محمد منير مع حميد الشاعري في أغنية مشتركة على مسرح واحد في مهرجان العلمين منذ أكثر من ٣٠ عام وهي أغنية " أكيد صحاب"، وضم المهرجان سياح أجانب وعرب ومصريين بجميع الفئات العمرية، مشيرا أيضا إلى حفلة أول أمس والذي أحياها الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم فكانت من حفلات الطرب الأصيل، فكان الغناء كانت لاما براوة ولام مليون ووردة، وكانت هذه الحفلة تضم أسر كثيرة لسماع الطرب الأصيل،  قائلا :" العلمين وجه سياحية أستثمارية جديدة".

 حفل اليسا وتامر عاشور اليوم بالعلمين الجديدة 

وأوضح، أنه سوف ينتهي المغنين من البروفات خلال ساعات، واليوم تشهد العلمين حفلة الفنانة إليسا وتامر عاشور،  مع الإستعداد لتواجد أمني بشكل كبير والإسعاف والتنظيم من القائمين على الحفلة لدخول الجمهور لمسرح الأرينا من كل البوابات.

مدينة العلمين الجديدة حفلة الكينج مسرح العلمين تواجد أمني مسرح الارينا ضم المهرجان سياح أجانب عرب

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