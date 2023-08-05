عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك وجائزة.. برونو سافيو يواصل التوهج بعد الرحيل عن الأهلي

برونو سافيو
برونو سافيو

واصل البرازيلي برونو سافيو توهجه مع فريقه بوليفار البوليفي الذي عاد إلى صفوفه خلال فترة الصيف الحالي قادما من النادي الأهلي.

وسجل برونو سافيو 3 أهداف في فوز فريقه على بلومينغ سانتا كروز بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري البوليفي.

وجاءت أهداف سافيو في مرمى  بلومينغ سانتا كروز في الدقائق 39 و 47 و57.

وحصل البرازيلي برونو سافيو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الشهر الماضي، عودة البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي، بعد موسما واحد من التعاقد معه.

وعاني برونو سافيو من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية خلال تواجده في صفوف الأهلي، بقرار فني من المدرب السويسري مارسيل كولر، رغم انطلاقته الجديدة وتسجيله هدفا في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري.

سافيو الأهلى بوليفار النادي الأهلي برونو سافيو تألقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

ترشيحاتنا

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

أسسها شقيقان لبنانيان.. 147 عاما على أول إصدار لجريدة الأهرام| القصة كاملة

هاتريك وجائزة.. برونو سافيو يواصل التوهج بعد الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ