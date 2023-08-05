هاتريك وجائزة.. برونو سافيو يواصل التوهج بعد الرحيل عن الأهلي

واصل البرازيلي برونو سافيو توهجه مع فريقه بوليفار البوليفي الذي عاد إلى صفوفه خلال فترة الصيف الحالي قادما من النادي الأهلي.

وسجل برونو سافيو 3 أهداف في فوز فريقه على بلومينغ سانتا كروز بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري البوليفي.

وجاءت أهداف سافيو في مرمى بلومينغ سانتا كروز في الدقائق 39 و 47 و57.

وحصل البرازيلي برونو سافيو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الشهر الماضي، عودة البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي، بعد موسما واحد من التعاقد معه.

وعاني برونو سافيو من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية خلال تواجده في صفوف الأهلي، بقرار فني من المدرب السويسري مارسيل كولر، رغم انطلاقته الجديدة وتسجيله هدفا في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري.